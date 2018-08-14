Конвенция по Каспию создает базу для сотрудничества, заявили в Астане

АСТАНА, 14 авг — РИА Новости. Конвенция о правовом статусе Каспия, подписанная 12 августа в Актау президентами пяти прикаспийских стран, создает эффективную базу для сотрудничества, уверен министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"С подписанием конвенции создается прочная и эффективная база для развития широкомасштабного сотрудничества между прикаспийскими государствами во многих направлениях", — заявил во вторник Абдрахманов.

Он отметил, что лидеры прикаспийских государств, подписав документ, "подтвердили твердую приверженность установлению зоны мира, безопасности, сотрудничества, устойчивого развития в этом огромном регионе".

Согласно подписанной конвенции о статусе Каспийского моря, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.