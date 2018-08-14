В Таиланде утонула туристка из Китая

БАНГКОК, 14 авг – РИА Новости. Тридцатилетняя туристка из КНР отправилась купаться, несмотря на запрещающие купание красные флажки, и утонула в море у острова Пхукет в районе пляжа Най Хан, сообщает во вторник интернет-портал Phuket News.

Женщина, жительница провинции Юннань, приехавшая на Пхукет в составе китайской туристической группы, вошла в море вместе со своим другом, приехавшим вместе с ней, во второй половине дня в понедельник. Позже другие китайские туристы из той же группы сообщили спасателям, что двое их товарищей отправились купаться и не вернулись: несколько человек видели, как их уносит волной далеко от берега.

Спасателям удалось быстро найти в воде уже терявшего сознание мужчину и доставить его на берег, а затем в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. На момент публикации новости его состояние улучшалось, сообщает портал.

Женщину найти и спасти не удалось. Ее тело прибило волнами к берегу только во время прилива, около 22.30 в понедельник, говорится в сообщении.

Красные флажки, запрещающие купание в море, уже неделю установлены на пляжах района Равай и ряда других районов на Пхукете из-за сильного волнения на море, вызванного сезонными штормами, напоминает портал.