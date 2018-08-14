Трамп отверг обвинения экс-помощницы в использовании расистских выражений

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не использовал расистских выражений, которые ему приписывает бывшая помощница Омароса Манигол-Ньюман.

"Марк Бёрнетт позвонил мне и сказал, что не существует записи того, где я использовал такое ужасное и отвратительное слово, которое мне приписывает чокнутая и помешанная Омароса. Я не использую такое слово и никогда не использовал. Она это придумала. Посмотрите на ее недавние многочисленные высказывания, в которых она рассказывает такие замечательные и могущественные вещи обо мне — настоящем чемпионе гражданских прав — пока ее не уволили. У Омароса было нулевое доверие в СМИ (они не хотели брать у нее интервью), когда она работала в Белом доме. Теперь, когда она говорит плохо обо мне, они будут говорить с ней. Фейковые новости!" — написал Трамп в Twitter

Экс-помощница Трампа опубликовала в понедельник запись своего разговора с президентом и пригрозила новыми разоблачениями. До этого Манигол-Ньюман, активно рекламирующая свою книгу "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа", выложила тайно сделанную запись, на которой шеф аппарата президента Джон Келли сообщает ей, что она будет уволена, ссылаясь на ее неподобающее поведение и грозя проблемами, если она предаст огласке свой конфликт с администрацией.

Манигол-Ньюман выпустила книгу с рядом сенсационных разоблачений в адрес Трампа. В частности, она утверждает, будто бы президент съел секретный документ и использовал расистские оскорбления. Трамп в воскресенье назвал Манигол-Ньюман "отребьем". Белый дом заявил, что Манигол-Ньюман серьезно нарушила протокол безопасности, когда тайно делала аудиозапись конфиденциальных бесед.

В Белом доме при Трампе Манигол-Ньюман занимала должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением. Она была единственной высокопоставленной афроамериканкой в администрации.