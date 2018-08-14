Россию в 2019 году посетит делегация французских сенаторов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Глава комиссии французского сената по иностранным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон сообщил о планирующейся поездке делегации французских сенаторов в Россию в середине 2019 года.

"Мы рассчитываем, что в середине 2019 года делегация французских сенаторов — в частности, представителей комиссии по международным делам — приедет в Россию на встречу с нашими российскими коллегами", — сказал он в интервью газете "Известия".

Глава комиссии напомнил о недавнем визите в Париж российских сенаторов и отметил важность таких встреч.

"Роль парламентариев заключается в том, чтобы сделать всё для углубления отношений между нашими странами. Надо изучать вопросы, по которым наши позиции расходятся, и развивать направления, в которых у нас есть точки соприкосновения", — сказал Камбон, подчеркнув, что особо значимым направлением взаимодействия является борьба с терроризмом.

Кроме этого, сенатор отметил "обременительность" антироссийских санкций для сельского хозяйства и промышленности Франции.

"Мы должны сделать всё, чтобы в этих условиях нам удалось работать по общим направлениям и чтобы однажды обе стороны одобрили отмену санкций. Нас интересуют не сами санкции, но то, из-за чего они были введены, и то, как это можно решить. А для этого надо встречаться, разговаривать, работать вместе", — заключил он.