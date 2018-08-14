Обвинение завершило допрос свидетелей на процессе Манафорта

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Обвинение завершило допрос свидетелей на процессе по делу экс-руководителя штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, сообщил телеканал Fox News.

На десятый день процесса обвинение заявило, что закончило свою работу по предоставлению улик и допросу свидетелей. Пока неясно, будет ли защита вызывать своих свидетелей или же дело перейдет на рассмотрение присяжных.

На процессе в вашингтонском пригороде Александрии Манафорт обвиняется в неуплате налогов на десятки миллионов долларов. В Вашингтоне рассматривается другое дело против Манафорта, где он обвиняется в мошенничестве и нарушении закона об иностранных агентах. Манафорту грозят десятки лет тюрьмы. Он был взят под стражу судом Вашингтона в июне за попытки связаться со свидетелями по делу, что суд расценил как возможное вмешательство в ход правосудия.

На процессе обвинение стремилось доказать, что Манафорт с помощью различных трюков в финансовой отчетности не заплатил налоги по крайней мере с 16 миллионов долларов полученного дохода. Также обвинение считает, что Манафорт получил около 60 миллионов долларов от украинских бизнесменов, поддерживавших экс-президента Виктора Януковича и его Партию регионов.

Обвинение допросило почти три десятка свидетелей, которые описали роскошный образ жизни Манафорта. Прокуроры также представили список из более чем 30 офшорных счетов, предположительно использовавшихся Манафортом для отмывания средств. Главной "звездой" процесса стал экс-помощник Манафорта Рик Гейтс, который показал, что лично помогал Манафорту уйти от налогообложения. При этом Гейтс, изначально обвинявшийся вместе с Манафортом, признал себя виновным во второстепенных обвинениях в обмен на показания и снисхождение на процессе. Гейтс при этом признался, что присвоил доходы фирмы Манафорта на сотни тысяч долларов, в частности, чтобы финансировать свои супружеские измены. Как ожидается, защита постарается доказать, что Гейтс, который вел финансовую отчетность фирмы, нарушал закон без ведома Манафорта.