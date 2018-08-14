В Афганистане при взрыве бомбы погиб американский военный

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Военнослужащий США погиб в Афганистане при взрыве бомбы, сообщил в понедельник Пентагон.

Штаб-сержант Реймунд Рарогал Трансфигурасьон, которому было 36 лет, погиб 12 августа в провинции Гильменд на юге страны при исполнении служебных обязанностей. Рядом с ним взорвалось самодельное взрывное устройство.

Ведется расследование инцидента.