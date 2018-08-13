ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Более 50 мотоциклистов из Европы, Российской Федерации и Донбасса собрались в Луганске в рамках мотомарша "Дороги Победы! Европа – Донбасс – Севастополь 2018", сообщил журналистам в понедельник президент отделения "Донбасс" международного мотоклуба "Ночные волки" Виталий Кишкинов.

© РИА Новости Более 50 участников мотомарша "Дороги Победы" приехали в Луганск © РИА Новости Более 50 участников мотомарша "Дороги Победы" приехали в Луганск

"Сейчас здесь присутствует более 50 мотоциклов, число их увеличится завтра. Такое же количество нас ждет в ДНР (самопровозглашенная Донецкая народная республика — ред). На сегодняшний момент у нас присутствует Германия, Италия, Польша, Словакия, Сербия, Российская Федерация и Донбасс. Не могу не отметить ребят, которые проделали серьезный путь, это Якутия, они прибыли вчера, преодолев на мотоциклах более 12 тысяч километров", — сообщил Кишкинов.

Он пояснил, что мотомарш — это второй этап масштабного мотопробега "Дороги Победы" российского мотоклуба "Ночные волки", первый этап стартовал перед Днем Победы и завершился в Берлине 9 мая. Четырнадцатого августа колонна мотоциклистов выдвинется в ДНР, а затем в Крым. По словам Кишкинова, в Крыму общая численность колонны мотомарша достигнет 150 мотоциклов.

В самопровозглашенной Луганской народной республике участники мотопробега посетили памятные места времен Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалам в Краснодоне и Луганске.

© РИА Новости Более 50 участников мотомарша "Дороги Победы" приехали в Луганск © РИА Новости Более 50 участников мотомарша "Дороги Победы" приехали в Луганск

"Дороги Победы – это своего рода машина времени. Садясь на эти мотоциклы, получается так, что мы телепортируемся на 70 лет назад. Каждый из нас имел возможность на себе ощутить, что ощущали наши деды и прадеды. После этого не остается никаких сомнений в том, что это была великая Победа", — сообщил журналистам руководитель отделения "Дороги Победы" мотоклуба "Ночные волки" Андрей Бобровский.

По его словам, одна из основных целей акции — напомнить всему миру о роли советских солдат в победе во Второй мировой войне.