В Малави напали на съёмочную группу Би-би-си

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Телерадиокорпорация Би-би-си сообщила о нападении на свою съемочную группу в Малави со стороны местных жителей, принявших журналистов за ритуальных убийц.

По данным телеканала, журналисты расследовали череду убийств детей в северной части Малави. Местные жители считают, что части тел погибших "колдуны" используют для своих ритуалов и продают их состоятельным клиентам как амулеты, а также пьют кровь детей, чтобы "набраться сил" и передавать клиентам "удачу".

Съемочной группе Би-би-си, в которую вошли местный журналист Генри Манго, продюсер Дариус Базарган и малавийский журналист Анас Аремейо Анас, удалось найти одного из предполагаемых убийц. Анас притворился бизнесменом, который хотел бы заказать амулет из части человеческого тела, приносящий богатство.

Съёмочная группа встретилась ночью с "колдуном", чтобы обсудить детали "сделки". В момент встречи на них напали местные жители, приняв всех четверых за убийц. Местные жители угрожали убить журналистов, кидали в них камнями и порезали одному из них ножом одежду.

Вскоре на месте происшествия появились местные полицейские и спасли съемочную группу.

В середине сентября 2017 года в африканской стране начали распространяться слухе о кровопийцах, на них началась охота. За месяц от рук местных жителей погибли восемь человек, подозреваемых в "вампиризме".