В Малави напали на съёмочную группу Би-би-си

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Телерадиокорпорация Би-би-си сообщила о нападении на свою съемочную группу в Малави со стороны местных жителей, принявших журналистов за ритуальных убийц.
По данным телеканала, журналисты расследовали череду убийств детей в северной части Малави. Местные жители считают, что части тел погибших "колдуны" используют для своих ритуалов и продают их состоятельным клиентам как амулеты, а также пьют кровь детей, чтобы "набраться сил" и передавать клиентам "удачу".
Съемочной группе Би-би-си, в которую вошли местный журналист Генри Манго, продюсер Дариус Базарган и малавийский журналист Анас Аремейо Анас, удалось найти одного из предполагаемых убийц. Анас притворился бизнесменом, который хотел бы заказать амулет из части человеческого тела, приносящий богатство.
Вскоре на месте происшествия появились местные полицейские и спасли съемочную группу.
В середине сентября 2017 года в африканской стране начали распространяться слухе о кровопийцах, на них началась охота. За месяц от рук местных жителей погибли восемь человек, подозреваемых в "вампиризме".