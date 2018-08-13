В Мексике семь человек погибли в ДТП, возвращаясь с праздника

МЕХИКО, 13 авг – РИА Новости. Семь человек погибли и четверо получили травмы в результате ДТП в мексиканском штате Тамаулипас, сообщает портал Excelsior.

Столкновение двух легковых машин и трейлера произошло на трассе между городами Сьюдад-Виктория и Тампико. Погибшие ехали в одной машине. Они возвращались с празднования 15-летия их знакомой в муниципалитете Альтамира.

На место аварии прибыли полиция и медики, которые извлекли пострадавших из второй машины и доставили в госпиталь.

Festejan los XV de su hija y de regreso a casa chocan contra tráiler; mueren 7 https://t.co/AuBEeSbaft vía @Excelsior — Ricardo Camarena (@rcamarenar) 13 августа 2018 г.

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