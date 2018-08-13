В Эфиопии спецназ убил 37 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли и более 40 ранены в результате серии нападений на востоке Эфиопии, сообщает издание Addis Standard со ссылкой на представителя местной полиции.
"Мы не знаем причин, которые вызвали нападения", — сказал собеседник издания.
В Оромии — одном из самых проблемных регионов страны — действует повстанческая организация Фронт освобождения Оромо (OLF), которая на прошлой неделе подписала соглашение о примирении с правительством Эфиопии. Парламент Эфиопии исключил Фронт освобождения Оромо и ряд других организаций из списка террористических.