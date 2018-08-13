В Хельсинки запустили кампанию по безопасной езде на велосипеде

ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Мэрия Хельсинки в понедельник запустила рекламную кампанию с целью повысить осведомленность велосипедистов о правилах дорожного движения, сообщает мэрия финской столицы.

Ежегодно около 25 велосипедистов погибают на дорогах Финляндии, а более 700 человек получают травмы, сообщало ранее статистическое ведомство страны.

"Объем велосипедного трафика в городе растет. Велосипедисты обладают разными знаниями правил дорожного движения, уровнем воспитания и уважения к другим участникам движения", — говорит координатор велосипедного движения мэрии Хельсинки Ритта Кейсанен.

Рекламная кампания под названием "Дорожное движение — общая ответственность" продлится месяц в основных средствах массовой информации города и рекламных носителях.

В Хельсинки осуществляется круглогодичное движение по сети велосипедных дорожек, которых, по данным мэрии, более 1,2 тысячи километров.