В Хельсинки запустили кампанию по безопасной езде на велосипеде

ХЕЛЬСИНКИ, 13 авг — РИА Новости. Мэрия Хельсинки в понедельник запустила рекламную кампанию с целью повысить осведомленность велосипедистов о правилах дорожного движения, сообщает мэрия финской столицы.
"Объем велосипедного трафика в городе растет. Велосипедисты обладают разными знаниями правил дорожного движения, уровнем воспитания и уважения к другим участникам движения", — говорит координатор велосипедного движения мэрии Хельсинки Ритта Кейсанен.
Рекламная кампания под названием "Дорожное движение — общая ответственность" продлится месяц в основных средствах массовой информации города и рекламных носителях.
В Хельсинки осуществляется круглогодичное движение по сети велосипедных дорожек, которых, по данным мэрии, более 1,2 тысячи километров.