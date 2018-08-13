МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дональд Трамп плохо ориентируется в нормах дипломатического этикета, сообщает Politico со ссылкой на неназванного экс-сотрудника Совета по национальной безопасности (СНБ).

Издание приводит слова источника о том, что Трамп несколько раз в течение первого года на посту президента США порывался позвонить премьер-министру Японии Синдзо Абэ в разгар рабочего дня. Однако он не учел, что часовые пояса в Токио и Вашингтоне существенно различаются.

"Он очень импульсивен в этом отношении. Он не думает о том, который час или кому он звонит", — приводит Politico слова собеседника.

Однако этим список протокольных оказий, причиной которых был американский президент, не исчерпывается. Так, во время подготовки к встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2017 году Трамп оговорился в названии Непал и произнес "Ниппл" (англ. nipple — сосок — Прим. ред.). В ходе все того же мероприятия он называл Бутан "Баттон" (англ. button — кнопка — Прим. ред.). Издание ссылается на два источника в Белом доме, однако официально в администрации Трампа заявили, что не помнят подобных оговорок со стороны президента.

"Соблюдение протокола — это уважение к другим людям. Когда президент его нарушает, это знак пренебрежения", — приводит Politico слова Венди Шерман, которая занимала высокие посты в Госдепартаменте при администрации Клинтона и Обамы.

Ранее Джоан Роулинг высмеяла писательские таланты Дональда Трампа, которыми тот, по собственному признанию, гордится. Причиной насмешек писательницы стала опечатка американского президента.