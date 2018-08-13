Экс-главе фискальной службы Украины продлили процессуальные обязательства

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил экс-руководителю фискальной службы Роману Насирову процессуальные обязательства, в частности, ношение электронного браслета и запрет на выезд из Киевской области до 13 октября, передает в понедельник агентство УНН.

Ранее в понедельник полиция в полицию поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Шевченковского районного суда в Киеве, где рассматривалось дело Насирова. Правоохранители не нашли взрывчатку в здании суда, после чего суд продолжил заседание.

"Шевченковский суд принял решение продлить процессуальные обязанности экс-руководителю фискальной службы до 13 октября, в частности это ношение электронного браслета, запрет на выезд за пределы Киевской области, запрет на загранпаспорта и запрет общения со свидетелями", — говорится в сообщении.

Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной рады Александра Онищенко, которого обвиняют в хищении госимущества в особо крупных размерах. По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов. После возбуждения уголовного дела Насиров был госпитализирован. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде ареста, но за него был внесен залог в размере около 3,7 миллиона долларов. В конце января кабмин уволил его с должности. На данный момент дело против Насирова по-прежнему остается открытым.