Президент Туниса предложил уравнять женщин и мужчин в правах на наследство

ТУНИС, 13 авг — РИА Новости. Президент Туниса Бежи Каид Эс-Себси представил парламенту страны новый законопроект, уравнивающий мужчин и женщин в правах в вопросе наследования, об этом он заявил в своей речи по случаю женского дня в Тунисе.
Он добавил, что есть необходимость разработки проекта семейного права, чтобы адаптировать его к событиям, происходящим в тунисском обществе в различных сферах жизни, социальных и экономических областях.
Законы о наследовании в Тунисе, основанные на положениях исламского права, стали в последнее время предметом широкого обсуждения из-за того, что противоречат принципам равенства, который предусмотрен в конституции страны.