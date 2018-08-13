В Китае число пострадавших от землетрясения возросло до 18

ПЕКИН, 13 авг — РИА Новости. Число пострадавших от землетрясения в китайской юго-западной провинции Юньнань увеличилось до 18 человек, их состояние оценивается как стабильное, сообщили местные власти.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в уезде Тунхай города Юйси в провинции Юньнань в 1.44 по местному времени (20.44 субботы мск). Эпицентр залегал на глубине семи километров. Сейсмологи зафиксировали более 120 афтершоков разной магнитуды.

Ранее сообщалось, что пострадали восемь человек.

По данным властей, в зоне бедствия оказались 48 тысяч человек, 18 человек пострадали, в настоящий момент их состояние оценивается как стабильное. Стихия нанесла ущерб более 6 тысяч домов. Некоторые здания были разрушены, у многих обвалилась штукатурка, а на стенах появились глубокие трещины.

Сильнее всего пострадала деревня Чжэвань, в которой 80% домов получили повреждения. Власти направили в пострадавший район палатки, кровати, а также одеяла.