КАИР, 13 авг — РИА Новости. Каир выступает против того, чтобы Йемен стал местом для продвижения влияния неарабских государств в регионе или превратился в площадку для угроз с его территории, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник.

Глава Египта принял в понедельник в своей резиденции в Каире президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, прибывшего в египетскую столицу с официальным визитом.

По словам ас-Сиси, который выступил перед СМИ по завершению двусторонних переговоров, "безопасность и стабильность Йемена представляет исключительную важность не только для национальной безопасности Египта, но и для всего региона".

"Мы выступаем категорически против того, чтобы Йемен превращался в точку влияния неарабских сил или площадку для угрозы безопасности и стабильности братских арабских государств или свободы судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе ", — сказал египетский лидер в совместном заявлении по окончании встречи.

Официальные власти Йемена и руководство соседних государств, в первую очередь Саудовской Аравии и ОАЭ, регулярно обвиняют Иран в военной и политической поддержке шиитских повстанцев-хуситов, захвативших власть в Йемене в 2014 году. По их словам, Тегеран поставляет мятежникам баллистические ракеты, которые они запускают по целям в Йемене и Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и шиитскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Алла". В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.