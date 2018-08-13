Суд в Белоруссии отклонил жалобу журналиста на задержание по "делу Белта"

МИНСК, 13 авг — РИА Новости. Суд в Белоруссии отклонил жалобу сотрудничающего с Deutsche Welle журналиста Павла Быковского на его задержание в рамках уголовного дела о несанкционированном доступе к новостной ленте государственного информационного агентства Белта, сообщили в понедельник местные СМИ.

Как сообщило агентство БелаПАН, "суд Партизанского района Минска 13 августа отклонил жалобу корреспондента радио Deutsche Welle,… жалобу подавал его адвокат".

Заседание суда прошло в закрытом режиме. В сообщении говорится, что журналист и его адвокат намерены в течение 24 часов оспорить это решение в вышестоящем суде.

Следственный комитет Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. В последующем были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов, включая Быковского, были задержаны и помещены в изолятор, а впоследствии освобождены. Обвинения не были предъявлены, журналисты находятся в статусе подозреваемых.