В ДНР за неделю обезвредили почти 700 неразорвавшихся боеприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (106)

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили почти 700 неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

"За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ МЧС 46 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов, в результате чего было выявлено и обезврежено 684 единицы взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.

Она отметила, что специалисты обследовали около 640 гектаров территорий.