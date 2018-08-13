Эстонские активисты обеспокоены политическими преследованиями в Латвии

ТАЛЛИН, 13 авг – РИА Новости. В НКО "Русская школа Эстонии" (РШЭ) с большой озабоченностью наблюдают за тем, как активисты и правозащитники Латвии, выступающие за сохранение образования на русском языке, постоянно подвергаются политическим репрессиям. Об этом говорится в заявлении РШЭ от 12 августа, текст которого имеется в редакции Sputnik Эстония.

В РШЭ заявили о том, что "идет нездоровое нагнетание ситуации и создание атмосферы психологического давления на активистов". Там напомнили, что недавно был задержан активист Штаба защиты русских школ Илья Козырев.

"Его задержание представляется очередным этапом в системе запугивания, так как в этом задержании не было никакого смысла. Не предъявлены никакие обвинения. За этим стоит только желание устрашить людей", — говорится в заявлении.

Авторы документа также напомнили, что по надуманному обвинению в латвийской тюрьме сейчас находится Александр Гапоненко, на которого оказывается давление с целью получения "нужных" показаний: "Все это наводит на мысль, что для властей Латвии важна не столько законность, сколько конкретная задача по устрашению всего русского населения страны".

"Мы можем говорить уже о терроре с целью устранения инакомыслящих. Всё это ведёт в конечном итоге к усилению гражданского противостояния и расколу", — констатировали в "Русской школе Эстонии".

В РШЭ выразили сожаление по поводу того, что европейские и международные правозащитные структуры "пока не в полной мере осознали весь масштаб проблемы".

Подытоживается заявление информацией о попытках покончить с русским образованием и в Эстонии, где "некоторые правые и праворадикальные партии откровенно паразитируют на теме "перевода" русских школ и детских садов на эстонский язык обучения".

"НКО "Русская школа Эстонии" хочет еще раз подчеркнуть, что подобные предложения противоречат как основному закону страны (т.е. антиконституционны), так и международным конвенциям и рекомендациям", — заявили в РШЭ и выразили надежду, что "здравый смысл возобладает и предложенные правыми партиями провокационные предложения не найдут поддержки и не приведут к очередному расколу" в обществе.

Активист Штаба защиты русских школ Латвии Илья Козырев был задержан сотрудниками латвийской Полиции безопасности 6 августа 2018 года. Дома у него провели обыск изъяли компьютер и телефон.

Восьмого августа общественного деятеля отпустили на свободу. По мнению коллеги Козырева по Штабу защиты русских школ Владимира Бузаева, в действиях спецслужб просматривается попытка оказать политическое давление на Русский союз Латвии, от которого соратник заявлен кандидатом на предстоящих в стране парламентских выборах.

Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония>>