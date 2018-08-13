В Кабуле рядом со зданием избиркома прогремел взрыв

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Взрыв произошел рядом со зданием избирательной комиссии в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.

В момент взрыва рядом с офисом избиркома собрались протестующие сторонники кандидатов, отстраненных от участия в выборах.

Сообщается, что рядом с протестующими подорвался террорист-смертник. В результате взрыва погиб полицейский, еще один правоохранитель был ранен.

Ранее сообщалось, что независимая избирательная комиссия Афганистана (IEC) объявила, что президентские выборы в стране пройдут 20 апреля 2019 года. Таким образом выборы главы государства должны состояться через шесть месяцев после парламентских выборов, назначенных на 20 октября.

Предыдущие выборы президента прошли в Афганистане в 2014 году в два тура – 5 апреля и 14 июня. Победу во втором туре одержал Ашраф Гани Ахмадзай, но его основной соперник Абдулла Абдулла заявил о массовых фальсификациях и намерении сформировать собственное правительство. Гани официально вступил в должность в сентябре, благодаря соглашению о разделении власти, которое было подписано с Абдуллой.