У берегов Таиланда сгорело туристическое судно, пишут СМИ

БАНГКОК, 13 авг – РИА Новости. Туристическое судно, отправившееся утром в понедельник с острова Пхукет в Таиланде на однодневную экскурсию по окрестным островам с 20 туристами на борту, полностью сгорело на стоянке у острова Лава (Ко Лава), один человек получил ранение, сообщает интернет-портал Phuket News.

На борту судна находились туристы из стран Ближнего Востока, никто из них не пострадал, сообщает издание.

Судно внезапно загорелось во время стоянки у острова Лава, когда все пассажиры, за исключением одного ребенка, находились в воде, купаясь в море. Перед возгоранием свидетели ясно слышали три взрыва, прогремевшие подряд, которые, вероятнее всего, произошли в трюме. Капитан судна немедленно передал остававшегося на борту ребенка родителям, надев на него спасательный жилет, и попытался подвести судно ближе к берегу, однако огонь был настолько сильным, что и капитану и команде пришлось тоже броситься в воду. Во время пожара механик судна получил ранение. Пока команда и туристы вплавь добирались до берега, судно полностью сгорело.

Пострадавших приняло на борт и доставило на Пхукет другое туристическое судно, шедшее по тому же маршруту. Получивший ранение механик по прибытии на пристань острова Пхукет был немедленно доставлен в больницу, говорится в сообщении.

По факту возгорания ведется расследование, сообщает портал.