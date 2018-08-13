В Кремле рассказали, что Путин и Роухани обсуждали в Актау

Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани во время встречи в рамках саммита глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Роухани на встрече в воскресенье обсудили ситуацию, связанную с действиями Вашингтона в отношении Москвы, Сирию, двусторонние отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в воскресенье Путин провел встречу с Роухани на полях Каспийского саммита в Актау.

"Ситуация, связанная с действиями Вашингтона, обсуждалась, двусторонние отношения российско-иранские, Сирия затрагивалась, широкий спектр тем, который был на повестке дня", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, какие темы удалось обсудить двум президентам на встрече в воскресенье.