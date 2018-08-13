В ДНР число погибших при затоплении шахты выросло до двух

ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. Тело второго горняка, погибшего при затоплении шахты в самопровозглашенной Донецкой народной республике, обнаружено и поднято на поверхность, сообщили в понедельник в МЧС ДНР.

В воскресенье в пресс-службе МЧС ДНР сообщили о затоплении на одной из угледобывающих артелей в ДНР, один горняк погиб, судьба второго была неизвестна.

"В 13.35 12 августа на расстоянии 128,5 метров от поверхности обнаружено тело второго горнорабочего без признаков жизни, в 15.50 поднято на поверхность", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.