Представитель ультраправых в США заявил о планах новых маршей в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Представитель ультраправой организации "Объединяй правых 2" (Unite the Right 2) Джейсон Кесслер, выступая перед Белым домом, заявил, что намерен провести больше маршей в Вашингтоне.

При этом, по его словам, его главный приоритет — это безопасность участников демонстраций.

Предполагалось, что в марше ультраправых в Вашингтоне примут около 400 человек. Однако к Белому дому едва ли прибыли десятки представителей этой организации. При этом число их оппонентов достигло нескольких тысяч, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Я бы хотел поблагодарить правоохранительные органы Вашингтона за защиту права свободы слова. Надеюсь, мы проведем больше демонстраций в будущем в Вашингтоне. Но пока я не знаю, чтобы кто-то пострадал (в ходе демонстраций в воскресенье), это мой приоритет номер один. Второй приоритет — свобода слова", — сказал Кесслер.

Он сообщил, что проводит этот марш не в знак неуважения к жертвам марша в Шарлоттсвилле и выразил соболезнования семьям пострадавших американцев.

Тридцатичетырехлетний Джейсон Кесслер подал заявку на марш "Объединяй правых 2" (Unite the Right 2). В СМИ его прямо называют "белым националистом": именно он был одним из организаторов факельного шествия в Шарлоттсвилле (его родном городе).

Акции приурочены к первой годовщине событий в городе Шарлоттсвилль в штате Виргиния, где во время аналогичного шествия ультраправых произошли массовые столкновения, в результате которых погиб один человек.

Самого президента в Белом доме нет: Дональд Трамп заранее уехал в свою резиденцию в Нью-Джерси и вернется в столицу лишь в понедельник. Тем не менее, и противники, и сторонники главы государства намерены внимательно следить за его возможной реакцией на акции. В 2017 году слова Трампа о том, что в столкновениях виноваты "обе стороны", вызвали большой резонанс в американском обществе. Похожие слова президента в этом году могут стоить республиканцам победы на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в конгресс.