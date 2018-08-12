В Египте задержали причастного к попытке теракта в Каире, сообщили СМИ

КАИР, 12 авг — РИА Новости, Маргарита Кислова. Силы безопасности Египта задержали причастного к попытке нападения на церковь в Каире, сообщает сайт египетской газеты "Аль-Ватан".
Как сообщил "Аль-Ватан" источник в египетских силовых структурах, задержанный сообщник смертника передал ему накануне попытки теракта взрывчатку, а также находился в день нападения в непосредственной близости от церкви.
Источник в органах безопасности также добавил, что в ближайшее время, скорее всего, произойдут и другие задержания причастных к попытке теракта.
После серии нападений на храмы в Египте были усилены меры безопасности у церквей. Как правило, церкви охраняют несколько вооруженных полицейских. Посетители в обязательном порядке проходят через рамку металлоискателя.