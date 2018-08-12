На греческом острове Эвбея начался сильный пожар

АФИНЫ, 12 авг — РИА Новости. Сильный пожар горит на острове Эвбея, к востоку от столичного региона Аттика, сообщает Пожарная служба Греции.
Пожарная служба дважды усиливала группировку пожарных. Сейчас огонь тушат более 210 пожарных с 57 пожарными машинами, шесть самолётов и пять вертолетов.
Местные власти распорядились эвакуировать жителей двух поселений, хотя и заявляют, что жизни людей угрозы нет, сообщает телеканал Skai.
В Восточной Аттике 23 июля произошел катастрофический пожар, его жертвами стали 94 человека, почти 190 получили ранения. Одной из причин большого числа жертв называют то, что власти не эвакуировали жителей городка Мати, сгоревшего почти полностью.