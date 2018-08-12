В Эфиопии повстанцы объявили об одностороннем перемирии с правительством

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Политическая организация "Огаденский национальный фронт освобождения" (ONLF) в воскресенье объявила об одностороннем перемирии с правительством Эфиопии и прекращении всех военных действий, сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

Ранее сообщалось, что группа сепаратистов из ONLF совершила в стране множество нападений с использованием гранат и бомб. Тем не менее, после того, как организация заявила о готовности участвовать в политической жизни страны исключительно мирными средствами, парламент Эфиопии в июле этого года исключил ONLF из террористического списка. Они были включены в список террористических организаций в 2011 году наряду с группировкой "Аль-Каида"*.

"Огаденский национальный фронт освобождения объявляет об одностороннем перемирии, начиная с сегодняшнего дня — 12 августа 2018 года — с 12.00", — говорится в коммюнике на сайте организации.

Сообщается, что организация прекратит все военные операции, а также операции сил безопасности против эфиопских властей на территории Сомали (Огаден), пока решение о полном прекращении боевых действий не будет достигнуто с правительством Эфиопии. Кроме того, ONLF призвала власти Эфиопии также предпринять соответствующие меры, чтобы не допустить событий, которые могли бы воспрепятствовать мирному процессу.

Ранее в августе правительство Эфиопии подписало соглашение о примирении с организацией "Фронт освобождения Оромо" (OLF), которая до июля текущего года также входила в террористический список страны.

В 2007 году эфиопские власти объявили о начале широкомасштабной военной операции против ONLF, после того как при нападении повстанцев на нефтедобывающую станцию погибли 74 человека. Представители ONLF требовали прекратить в восточном регионе Огаден на границе с Сомали любую активность иностранцев и правительства страны по добыче нефти и предоставить региону больше автономии. Также движение обвиняло правительство Эфиопии в нарушении прав человека и препятствованию получения гуманитарной помощи для Огадена.

* Террористическая организация, запрещенная в России