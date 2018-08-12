Экс-помощница: Трамп хотел принести присягу не на Библии, а на своей книге

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел принести присягу на собственной книге о бизнесе "Искусство заключать сделки", пишет Slate.

Издание приводит выдержки из готовящейся к печати книги бывшей помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман. По ее словам, Трамп поинтересовался у нее, можно ли будет на инаугурации положить руку не на Библию, а на свой бестселлер. Политик отметил, что подобный жест будет означать, что он собирается "заключать отличные сделки для страны".

В результате присягал Трамп все-таки на Библии, а историю со своей книгой обратил в шутку, однако экс-сотрудница Белого дома уверена, что изначально он говорил серьезно.

Книга "Искусство заключать сделки" была написана Трампом в соавторстве с журналистом Тони Шварцем в 1987 году.

Книга "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" Манигол-Ньюман появится в продаже в США 14 августа. Ранее СМИ уже публиковали отрывки из книги, в частности о том, что президент США прожевал и съел конфиденциальный документ. Сам Трамп назвал экс-помощницу жалкой.