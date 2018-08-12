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Шойгу предостерег Германию от позиции силы в диалоге с Россией

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фотоМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия не потерпит разговора с собой с позиции силы, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

Истребитель Eurofighter Typhoon
© Фото : Bundesheer/Markus Zinner
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В апреле этого года глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что необходимо ужесточение курса в отношениях с Москвой.

Комментируя это высказывание, Шойгу посоветовал фон дер Ляйен вспомнить историю.

"После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать", — подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу дал совет "спросить у дедушек", что значит разговаривать с Россией с позиции силы. При этом министр заявил, что Россия, как и ранее, открыта к любым контактам и равноценному сотрудничеству.

Германия против санкций

Накануне в Германии прошел форум, посвященный перспективам отношений с Россией. На нем премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль усомнился в обоснованности новых санкций Вашингтона против Москвы.

Русский дом в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Участники форума в Германии призвали к улучшению отношений с Россией

"Если США планируют новые санкции в связи с обращением в России с боевыми веществами, то у меня возникает много вопросов, начиная с самих обстоятельств дела. Я юрист и поэтому придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом", — сказал Вайль.

Он подчеркнул, что "справедливо обратное: нам не нужно еще больше санкций, нам нужно больше сотрудничества, больше диалога".

Что касается антироссийских санкций, введенных ЕС, и ответных мер Москвы, то, по словам Вайля, он не видит, чтобы они позволили добиться "значительного прогресса". Кроме того, он призвал снять с России санкции, введенные из-за ситуации на Украине.

"Поэтому я бы желал, чтобы в рамках интенсивной политики диалога санкции удалось бы снять и достичь политического прогресса, к примеру, в выстраивании стабильных, демократических и хороших отношений с Украиной, интерес в которых нужно иметь и в России, и в Европе, но, конечно, и со стороны самой Украины", — добавил он.

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