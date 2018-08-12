Глава МИД и десятки журналистов проводили Захарову из Сербии

БЕЛГРАД, 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и десятки журналистов собрались в воскресенье в центре Белграда, чтобы проводить официального представителя МИД РФ Марию Захарову в Москву, передает корреспондент РИА Новости.

Импровизированные проводы были устроены Дачичем в кафетерии отеля "Москва" в центре сербской столицы, а приглашение осветить мероприятие получили представители всех местных и зарубежных СМИ.

"Нам было так интересно общаться в МИД Сербии, что мы провели вчера второй день консультаций. Мы должны были встречаться один день, но сделали два", — заявила Захарова.

Отель "Москва" имеет символическое значение для сербско-российских связей. Он был построен на средства дореволюционной страховой компании "Россия" и открыт в 1908 году сербским королем Петром I Карагеоргиевичем, став очень значимой российской экономический и политической инвестицией в Королевстве Сербия. С середины ХХ века здание находится под защитой государства как один из самых значимых памятников культуры города Белграда.

Утверждается, что за более чем вековую историю отель и кафетерий посетили свыше 40 миллионов человек, в том числе многие знаменитости: ученый Альберт Эйнштейн, величайшая балерина ХХ века Анна Павлова, советский генсек Леонид Брежнев, писатель Максим Горький, премьер-министр Индии Индира Ганди, другие государственные и культурные деятели, многочисленные звезды Голливуда.

Именно здесь в кондитерской в 1974 году был изобретен многослойный торт "Москва шнитт" или просто "Москва", состоящий из коржей, белого воздушного крема с вишней, ананасом или персиком, ставший традиционным десертом сербской кухни.

Захарова находилась минувшие дни в Сербии с рабочим визитом по приглашению сербской стороны. Она провела консультации по информационной проблематике и посетила фестиваль трубачей на западе страны, где стала почетным гостем.

Глава МИД Сербии Дачич ранее неоднократно публично высказывал симпатии Захаровой, а она рассказывала в соцсетях, что министр дарил ей шерстяные митенки (перчатки без пальцев) и элемент сербского женского национального костюма — короткую безрукавку "елек".