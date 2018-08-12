В Актау началась встреча глав стран "Каспийской пятерки"

АКТАУ (Казахстан), 12 авг — РИА Новости. В казахстанском городе Актау началась встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.
Эксперты называют конвенцию "конституцией" Каспийского моря.
В соответствии с документом, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.
На саммите лидеры также обсудят приоритеты развития в рамках "каспийской пятерки" на период до следующей встречи в таком формате.
Первый каспийский саммит состоялся в апреле 2002 года Ашхабаде, второй – 16 октября 2007 года Тегеране, третий – 18 ноября2010 года в Баку, четвертый – 29 сентября 2014 года в Астрахани.
На Астраханском саммите было подписано принципиально важное Заявление президентов о принципах взаимодействия сторон на Каспии.