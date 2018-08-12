В ВСУ заявили о задержании россиянина, снимавшего их позиции в Донбассе

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости. Украинские военные задержали в Донбассе гражданина России, который снимал позиции силовиков на свой мобильный телефон, говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил Украины в Facebook.

"Вчера, 11 августа, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России", — говорится в сообщении.

Сообщается, что, по словам самого задержанного, он приехал, чтобы путешествовать по Украине. Однако военнослужащих заинтересовал тот факт, что он прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников на Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые он снимал и хранил у себя на мобильном телефоне, сообщает пресс-центр. Сейчас его снимки изучают эксперты соответствующих органов.