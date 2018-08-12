Силовики два раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 11 мин калибром 120 и 82 миллиметров.