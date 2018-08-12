СМИ назвали вероятную причину задержания японца в КНДР

ТОКИО, 12 авг — РИА Новости. Причиной задержания гражданина Японии в КНДР могла стать видеосъемка военных объектов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Источники агентства заявили, что мужчина мог быть задержан за видеосъемку военных объектов во время посещения северокорейского портового города Нампхо.
Ранее телеканал TBS сообщил, что правительство Японии ведет переговоры об освобождении задержанного в Северной Корее японца. В частности, выясняется вопрос о том, как он был задержан, и о том, каким образом он оказался в КНДР.
Между двумя странами нет дипломатических отношений и посещение японцами Северной Кореи — факт исключительный.