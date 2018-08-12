ТОКИО, 12 авг – РИА Новости. Министерство транспорта Японии может в течение августа разрешить доставку небольших посылок в малонаселенные районы с помощью беспилотников, пишет в воскресенье газета "Асахи".
Министерство также планирует обязать компании по доставке установить на беспилотники специальные погодные сенсоры, которые фиксировали бы изменение условий, и камеры для отслеживания полета и экстренных посадок вне запланированного маршрута.
Точный перечень корреспонденции для доставки беспилотниками пока не определен.
Газета не исключает, что в будущем такой вид доставки может быть также использован при ликвидации последствий природных катаклизмов.