В ЛНР около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей

ЛУГАНСК, 11 авг — РИА Новости. Около десяти тысяч человек пришли на концерт российских исполнителей в Луганске, в котором приняли участие Вахтанг, Влад Топалов и 5sta Family, сообщила журналистам представитель министерства культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Екатерина Иваненко.

"Сегодня отмечается двойной праздник – День строителя и День физкультурника. Наши любимые артисты, звезды приехали, чтобы поздравить нас. На концерт пришли около 10 тысяч человек. Радует, что здесь сегодня приблизительно 200 человек с подконтрольных Киеву территорий Луганщины. Это праздник для всех", – отметила Иваненко.

© РИА Новости Российский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018 © РИА Новости Российский певец Влад Топалов на концерте в Луганске. 11.08.2018

Концерт открыл российский битбоксер Вахтанг Каландадзе, более известный как Вахтанг. Артист исполнил битбокс-композиции и ряд хитов. Экс-солист группы Smash Влад Топалов исполнил свои известные композиции "Вечер цвета летнего дождя", "Не вернуться", "Я еду домой" и другие. Солисты группы 5sta Family Василий Косинский и Валерий Ефремов перед выступлением рассказали журналистам, чего ожидают от концерта.

"Мы ожидаем энергетический шквал и очень интенсивный энергообмен. Надеемся, что первый раз мы запомним надолго и сохраним его в сердце", – сказали участники группы.