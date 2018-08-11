Почетный консул России оценил политику Меркель в отношении США

ГИФХОРН (ФРГ), 11 авг — РИА Новости. Немецкая политика дипломатии, которую до сих пор проводила канцлер ФРГ Ангела Меркель, не стала эффективной в переговорах с президентом США Дональдом Трампом, для реализации своих интересов Берлину нужно сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости почетный консул РФ в Ганновере Хайно Визе.

Он принял участие в субботу в мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений.

"Мне кажется, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе последних встреч с президентом (США Дональдом) Трампом увидела, что при помощи нашей старой политики дипломатии мы не можем продвинуться дальше. Мы должны выдвигать собственные требования. Это ясно видно хотя бы потому, что после последнего визита в Вашингтон канцлер совершила поездки в Россию и Китай. Это показывает, что у нас есть общие интересы", — сказал Визе, добавив, что реализовать эти интересы можно, например, "в сотрудничестве с Россией".

По словам Визе, новые санкции США в отношении России усугубят и без того "стесненное положение немецких предприятий, которые работают в РФ". В частности, он указал на уже существующие проблемы с финансированием проектов, которые связаны с введенными ранее Западом санкциями в отношении РФ. К примеру, нижнесаксонские предприятия, работающие в продовольственной отрасли, "в настоящее время не имеют никаких договоров", и даже предложения российского правительства о локализации "невозможно принять, потому что они не могут быть профинансированы", сказал Визе. Он добавил, что надеется на разумность политиков, которые должны вернуться к политике разрядки в отношениях по примеру "восточной политики" Билли Брандта.

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.