Возобновление переговоров по Карабаху требует подготовки, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 11 авг – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу журналистам, что для возобновления переговорного процесса по карабахскому урегулированию может потребоваться определенный подготовительный этап.

"Мы уже заявляли, что готовы к любому сценарию развития событий, в том числе возобновлению переговоров (по Карабаху — ред.), но думаю, мы все понимаем, что для переговорного процесса, особенно в нынешней политической обстановке, необходим определенный подготовительный этап, нужны определенные предпосылки", — сказал Пашинян.

Он добавил, что армянская сторона выражает готовность продолжить переговорный процесс в конструктивном русле, в рамках взятых политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении. Премьер сообщил также, что пока нет никаких новостей по поводу его возможной первой встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.