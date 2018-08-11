АКТАУ (КАЗАХСТАН), 11 авг — РИА Новости. После подписания конвенции по правовому статусу Каспия предлагается создать специальную группу для разработки соглашения, включающего в себя отраженные в документе договоренности, заявил в субботу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Наряду с проектом конвенции сторонами создана обширная договорная база, включающая девять пятисторонних документов, и завтра она должна пополниться семью новыми соглашениями", — сказал Абдрахманов, открывая совещание министров иностранных дел прикаспийских стран.

Он отметил, что в субботу главам МИД "предстоит согласовать протокольное решение СМИД, в котором будут отражены дальнейшие действия по реализации положений конвенции".

"Предлагается после подписания конвенции создать группу высокого уровня под эгидой министерств иностранных дел и поручить ей в самое ближайшее время приступить к разработке проекта соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий, как вам известно, соответствующая договоренность отражена в проектах конвенции и итоговом коммюнике предстоящего саммита", — проинформировал Абдрахманов.