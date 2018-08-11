МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что Украину ждет жесткий ответ за попытку арестовать танкер "Механик Погодин". Слова политика приводит радиостанция "Говорит Москва".

О том, что зашедшее в Херсонский порт российское судно ожидает арест, ранее сообщил занимающий должность постоянного представителя президента Украины в Крыму Борис Бабин. По его словам, "Механик Погодин" принадлежит компании из России, на которую распространяются украинские санкции. Как рассказал агентству УНН источник в СБУ, суд пока не принял решение о задержании российского судна.

Калашников заявил, что если украинские власти пойдут на это, то ответные меры будут жестче, нежели в ситуации с задержанием судна "Норд".

"Пусть попробуют задержат. Они задержали "Норд" и сейчас имеют массу проблем с досмотром судов в Азовском море. Задержат это судно — примем еще меры. Я по поводу "Норда" получил ответы и от Минречфлота, и от пограничников. Я удовлетворен их действиями. Если украинцы хотят дальше наживать проблемы, пусть наживают на здоровье. У нас есть чем ответить. Если украинцы это сделают, получат проблемы", — отметил депутат.

Это не первый подобный случай с российскими судами на Украине. В конце марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" из Керчи. На борту находились десять россиян, однако киевские власти считают их гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, капитану же грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. При этом лишь два члена экипажа вернулись в Крым, остальные остаются на территории Украины.