В Пакистане смертник атаковал сотрудников китайской компании

ПЕКИН, 11 авг — РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое граждан Китая, пострадали в результате атаки смертника на юго-западе Пакистана, говорится в сообщении генерального консульства Китая в Карачи.

По данным генконсульства, в субботу на юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан была совершена террористическая атака на сотрудников китайской компании.

"В результате нападения шесть человек получили ранения, в том числе трое китайских сотрудников", — говорится в сообщении.

Нападение было совершено с помощью машины, начинённой взрывчаткой, которая взорвалась рядом с автобусом, перевозившим китайских инженеров. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

"Посольство Китая в Пакистане самым решительным образом осуждает это нападение, выражает глубокие соболезнования всем пострадавшим", — говорится в заявлении.

Сообщается, что китайская сторона потребовала от пакистанских властей провести тщательное расследование, а также обеспечить безопасность китайских предприятий и граждан.