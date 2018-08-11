В Киеве саперы уничтожили боеприпасы времен Второй мировой войны

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Специалисты уничтожили найденные в урочище "Быковня" в Киеве 28 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время плановой проверки территории урочища Быковня, что в Деснянском районе столицы, группой пиротехнических работ… обнаружены артиллерийские снаряды АС-76 мм в количестве 24 единицы, АС-75 мм в количестве трех единиц и один АС-122 мм. Все обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении. Указывается, что все боеприпасы нашли в пятницу.

По данным ведомства, все найденные артиллерийские снаряды уничтожили на полигоне.

Как отмечается, всего с начала года в Киеве специалисты обнаружили и уничтожили более 1,2 тысячи взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.