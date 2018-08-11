Участники форума в Германии призвали к улучшению отношений с Россией

ГИФХОРН (ФРГ), 11 авг — РИА Новости. Участники конференции, посвященной перспективам германо-российских отношений, которая прошла в субботу в нижнесаксонском городе Гифхорн, выразили мнение о необходимости развивать и углублять двухстороннее сотрудничество.

В частности, среди участников встречи были премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, почетный консул РФ в Ганновере Хайно Визе, нижнесаксонский уполномоченный по вопросам миграции Дорис Шредер-Копф, генконсул РФ в Гамбурге Андрей Шарашкин, представители общественных организаций, депутаты ландтага (земельного парламента).

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума, и после инцидента в Британии, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, в отравлении Скрипаля, ввели санкции и выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.

Нужен свежий ветер



"Здесь собрались люди, которые позитивно относятся к России, хотят поддерживать и развивать отношения", — открыл мероприятие почетный консул РФ в Ганновере Хайно Визе, который выступил организатором встречи.

По словам консула, в настоящее время со стороны США наблюдается "агрессия, которой мы не помним давно". Причем "угрозы звучат не только в адрес России, но и Турции, Ирана". В этой ситуации "Европа не должна отмалчиваться, оставаться в стороне", заявил Визе.

Он добавил, что германо-российским отношениям "не помешал бы свежий ветер с политической и социальной точки зрения".

Санкции — это тупик



Санкционная политика в отношении России не может быть альтернативой постоянному диалогу, за который выступает большинство немцев, заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, выступая на мероприятии в Гифхорне.

"Не могу уверенно сказать, что примененные санкции привели к улучшению политических отношений между нашими странами. Считаю, что эта форма взаимных наказаний, штрафов, санкций в какой-то степени малопродуктивна и не может быть альтернативой политике постоянного диалога", — сказал Вайль.

Он добавил, что опросы общественного мнения показывают, что "значительное большинство немцев разделяют этот скепсис и, независимо от партийных предпочтений, выступают за сотрудничество, диалог и постоянную дискуссию с Россией, чтобы мы работали над хорошими отношениями с Россией".

"Если удастся выйти из этого тупика, то есть надежда на значительный прогресс. Потенциал отношений между Россией и Германией в экономическом плане далеко не реализован", — подчеркнул Вайль.

Он добавил, что "весьма признателен, что в Нижней Саксонии работает так много общественных инициатив, которые стремятся построить дружеские и мирные отношения с Россией".

Сотрудничество необходимо



"Общественное сотрудничество между Россией и Германией протекает очень активно, оно охватывает такие сферы, как культура, наука, медицина", — заявила нижнесаксонский уполномоченный по вопросам миграции, депутат ландтага Дорис Шредер-Копф.

Она добавила, что давно выступает за диалог и сотрудничество с Россией, в том числе как член Германо-российского форума, и процитировала президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, назвавшего такую политикой "крайне необходимой в нынешних отношениях".

По словам уполномоченного, более 400 тысяч российских немцев переехали в последние десятилетия в Нижнюю Саксонию, и "они вносят важный вклад в культурное и экономическое развитие нашей земли".

Шредер-Копф призвала собравшихся способствовать дальнейшему развитию германо-российских отношений, заявив, что в качестве мотивации можно использовать слова легендарного германского социал-демократа Эгона Бара: "Мир нужно воспринимать, как он есть, но нельзя не менять его к лучшему".