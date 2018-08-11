КИШИНЕВ, 11 авг — РИА Новости. Глава Румынии Клаус Йоханнис потребовал от генерального прокурора расследовать действия жандармов для прекращения беспорядков на антиправительственном митинге в Бухаресте, сообщает пресс-служба президента.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился 11 августа к генеральному прокурору при Высшем суде кассации и юстиции Аугустину Лазэру с требованием срочно разобраться в обстоятельствах ситуации и установить, какие методы использовали жандармы для восстановления публичного порядка на акции протеста, который проходил в пятницу на площади Победы в Бухаресте", — говорится в сообщении.

Также Йоханис требует установить личность и степень вины тех, кто участвовал в беспорядках во время митинга. Ранее он осудил "жестокие" действия жандармов и потребовал комментариев от главы МВД.

Массовый митинг в Бухаресте в пятницу завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них госпитализированы, в том числе 11 жандармов. Митингующие требовали роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создания однопалатного парламента из 300 сенаторов, 100 из которых были бы представителями диаспоры (румын из Франции, Италии, ФРГ, США и других стран).

Протестующие выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, требовали развития экономики, сельского хозяйства и предпринимательства. При этом митингующие выступали за демократию и развитие партнерских отношений с ЕС и НАТО и просили ввести электронное голосование.