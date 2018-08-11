В Албании поймали убийцу восьми человек

БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. Полиция Албании в субботу утром задержала мужчину, совершившего убийство восьми родственников, передает албанский телеканал Top Channel, публикуя фото и видео с места событий.
Задержанный был обнаружен спустя несколько часов в окрестностях деревни, где совершил убийство. По информации СМИ, убийца не страдал психическим заболеванием, но был известен как наркоман.
Конфликт произошел после праздника в деревне. Предположительно, мужчина был обижен из-за установки ограды, пошел за автоматом Калашникова, а затем расстрелял своего двоюродного деда, его семью и еще одну семью родственников.
Убийце грозит пожизненное заключение. Этот случай — крупнейшее совершенное одним человеком массовое убийство в Албании с начала 1990-х годов.