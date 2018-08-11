КИЕВ, 11 авг — РИА Новости. Решения суда о задержании российского судна "Механик Погодин", которое накануне зашло в Херсонский морской торговый порт и принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ, пока нет, команду не задерживали, сообщает в субботу агентство УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.
"Судно Mekhanik Pogodin принадлежит компании, на которую СНБО (Совет национальной безопасности и обороны – ред.) наложило санкции. То есть приняты меры блокировки активов. На данный момент команда (судна — ред.) не задержана. Но пока с судном разбираются. Также пока нет санкции судебной по его задержанию, над этим работают", — цитирует УНН источник.
Источник агентства отметил, что на данный момент судно покинуть Херсонский торговый порт не может.