В секторе Газа палестинец умер от ран после стычек с израильскими военными

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (372)

ГАЗА, 11 авг — РИА Новости. Палестинец скончался от ранений, полученных накануне в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

По данным медиков, 40-летний мужчина стал третьей жертвой пятничных стычек и 167-м жителем анклава, убитым с начала "Великого марша возвращения" — череды протестных акций, которые идут 30 марта.

"Сегодня утром скончался 40-летний палестинец из города Рафаха от тяжелых ранений, который он получил вчера в столкновениях с израильской армией на юго-восточной границе сектора Газа", — сказал собеседник агентства.

Военные признают применение спецсредств и огнестрельного оружия против протестующих, которые пытались повредить пограничные заграждения, прорывались на израильскую сторону, швыряли в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства.