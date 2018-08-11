Глава МИД Ирана призвал США отказаться от санкций после мер против Турции

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США отказаться от практики введения санкций после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

"Ликование Трампа по поводу создания экономических трудностей для его союзника по НАТО, Турции, постыдно. США необходимо вылечить свою зависимость от санкций и притеснений, или весь мир объединится, чтобы, помимо словесного осуждения, принудить их к этому. Мы поддерживали наших соседей раньше и поддержим сейчас", — написал иранский министр в своем Twitter-аккаунте.

Трамп ранее санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".