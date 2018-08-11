Во Франции сочли невиновным "водителя" главного фигуранта дела о терактах

БРЮССЕЛЬ, 11 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Правоохранительные органы Франции сняли обвинения в связях с террористами с Али Улкади — "водителя" главного фигуранта дела о терактах в Париже осенью 2015 года Салаха Абдеслама. Улкади освобожден из заключения и вернулся в Бельгию, сообщила бельгийская газета Derniere heure.

Ранее Абдеслам, содержащийся во французской тюрьме, заявил следователям, что никогда не требовал помощи и не звонил Али Улкади, который обвинялся в том, что подвозил Абдеслама на следующий день после терактов. По словам ключевого фигуранта дела о терактах, 14 ноября 2015 года его фотография еще не была распространена, и Улкади не мог знать, что Абдеслам стал "врагом номер один".

По требованию Парижа Улкади в 2016 году был передан в руки французского правосудия в 2016 году. В Брюсселе он будет находиться под специальным надзором бельгийской прокуратуры.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.