В ДНР заявили о шести нарушениях за сутки со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 92 мины калибром 120 и 82 миллиметров. При обстрелах также использовались бронетехника, гранатометы различного типа и стрелковое оружие.
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