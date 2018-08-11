В ДНР заявили о шести нарушениях за сутки со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (97)

Автомобили в поселке Лозовое города Донецка, сгоревшие в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото

Автомобили в поселке Лозовое города Донецка, сгоревшие в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 92 мины калибром 120 и 82 миллиметров. При обстрелах также использовались бронетехника, гранатометы различного типа и стрелковое оружие.

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